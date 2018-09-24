Власти КНР обвинили США в протекционизме и экономической гегемонии

Пекин, , 09:56 — REGNUM Новая администрация Соединенных Штатов Америки проводит политику протекционизма и экономической гегемонии, что привело к обострению китайско-американских торговых споров. Об этом говорится в «Белой книге» Китая, опубликованной Госсоветом КНР 24 сентября.

«С 2017 года, когда к власти пришла новая администрация США, они бесстыдно стали проповедовать политику односторонних действий, протекционизма и экономическую гегемонию», — говорится в документе.

Отмечается, что Белый дом, руководствуясь этими принципами, предпринял ряд мер экономического запугивания в отношении многих стран, в том числе Китая. Среди таких мер — введение пошлин и попытки навязать свои собственные интересы КНР.

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая. Решение, которое вступит в силу 24 сентября, распространяется на продукцию стоимостью $200 млрд. Глава Белого дома считает подобные меры необходимыми для защиты внутренней американской промышленности.

Читайте также: США намерены запустить массированную антикитайскую кампанию — СМИ