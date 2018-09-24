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Пентагон опроверг сообщения о вывозе боевиков из Дейр‐эз‐Зора

Политика

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники сообщило, что коалиция США при помощи вертолетов эвакуировала полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Вашингтон, 24 сентября 2018, 09:52 — REGNUM  Данные об эвакуации боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из сирийской провинции Дейр-эз-Зор не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер в интервью РИА Новости.

По его словам, международная коалиция, возглавляемая США, нацелена на уничтожение террористов в Сирии, а «не на их транспортировку».

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники сообщило, что коалиция США при помощи вертолетов эвакуировала полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из юго-восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

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Война в Сирии
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