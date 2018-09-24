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Южная Корея и КНДР очистят от мин демилитаризованную зону

Политика

Стороны планирует очистить демилитаризованную зону от мин и взрывчатых веществ

Сеул, 24 сентября 2018, 09:54 — REGNUM  Южная Корея и КНДР начнут осуществлять межкорейское военное соглашение, подписанное во время саммита на прошлой неделе между главой Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает Sindonews.

Стороны планирует очистить демилитаризованную зону от мин и взрывчатых веществ. Работы будут проводиться в течение двух месяцев, начиная с октября, как указывает издание.

Напомним, министры обороны Северной и Южной Кореи подписали всеобъемлющее военное соглашение, которое призвано снизить напряженность и предотвратить случайные столкновения. Военное соглашение стало частью декларации, достигнутой двумя корейскими лидерами во время их первого саммита, состоявшегося в апреле.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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