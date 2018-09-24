В случае санкций Россия сама сможет достроить «Северный поток — 2»

Москва, , 09:43 — REGNUM Россия готова самостоятельно построить газопровод «Северный поток — 2», если против этого проекта Соединённые Штаты введут санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится»,— цитирует РБК официального представителя Кремля.

Ранее о готовности Москвы достроить «Северный поток — 2» за свой счёт в августе во время визита в ФРГ на встрече с канцлером германии Ангелой Меркель заявлял президент РФ Владимир Путин, сообщала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. Его протяжённость превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность составит 55 млрд м³ газа в год.

Добавим, что власти США заявили о том, что не намерены вводить ограничительные меры против компаний — участников проекта «Северный поток — 2». При этом глава Белого дома Дональд Трамп назвал траты Германии на реализацию этого проекта «неуместными». Ранее, в июле 2018 года, сенатор-республиканец Джон Баррассо сообщил о подготовке законопроекта о введении санкций против российских экспортных трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2».

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