Россия — на 13-м месте в рейтинге публикации открытых данных

Москва, , 09:40 — REGNUM В рейтинге публикации открытых данных Open Data Barometer Россия поднялась с 25-й позиции на 13-е место. Об этом свидетельствуют данные международной некоммерческой организации World Wide Web Foundation, эксперты которой составляют рейтинг имеющих успехи в этой сфере стран.

Главными критериями исследования стали: готовность стран к обеспечению свободного доступа к информации; внедрение позволяющих обеспечить свободный доступ к информации программ и инициатив; оказываемое открытой информацией влияние на бизнес, политику и общество.

Согласно рейтингу, в Топ-5 рейтинга попали Канада, Великобритания, Австралия, Франция и Южная Корея.

Читайте также: Украина — на 44-м месте в рейтинге свободы доступа к информации