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Россия — на 13-м месте в рейтинге публикации открытых данных

Политика

В Топ-5 рейтинга попали Канада, Великобритания, Австралия, Франция и Южная Корея

Москва, 24 сентября 2018, 09:40 — REGNUM  В рейтинге публикации открытых данных Open Data Barometer Россия поднялась с 25-й позиции на 13-е место. Об этом свидетельствуют данные международной некоммерческой организации World Wide Web Foundation, эксперты которой составляют рейтинг имеющих успехи в этой сфере стран.

Главными критериями исследования стали: готовность стран к обеспечению свободного доступа к информации; внедрение позволяющих обеспечить свободный доступ к информации программ и инициатив; оказываемое открытой информацией влияние на бизнес, политику и общество.

Согласно рейтингу, в Топ-5 рейтинга попали Канада, Великобритания, Австралия, Франция и Южная Корея.

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Международные экономические рейтинги
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