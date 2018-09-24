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Администрация губернатора Свердловской области упразднена

Политика

Изменены 11 областных законов

Екатеринбург, 24 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  В Свердловской области администрация губернатора официально упразднена. Законопроект приняли депутаты областного Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки, предложенные губернатором Евгением Куйвашевым, депутаты поддержали единогласно. Также их поддержки удостоились и поправки в 11 областных законов.

Напомним, поправки были внесены в середине сентября. Согласно им, администрация губернатора упраздняется. Вместо неё будет аппарат губернатора и правительства.

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