Администрация губернатора Свердловской области упразднена

Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM В Свердловской области администрация губернатора официально упразднена. Законопроект приняли депутаты областного Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки, предложенные губернатором Евгением Куйвашевым, депутаты поддержали единогласно. Также их поддержки удостоились и поправки в 11 областных законов.

Напомним, поправки были внесены в середине сентября. Согласно им, администрация губернатора упраздняется. Вместо неё будет аппарат губернатора и правительства.

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