Индонезия осудила теракт во время военного парада в Иране

Джакарта, , 09:35 — REGNUM Индонезийское правительство через министерство иностранных дел резко осудило недавнее террористическое нападение во время военного парада на юге Ирана. В результате нападения погибло более 20 человек, сообщает Sindonews.

«Индонезия осудила террористические нападения в городе Ахвазе, Иран, 22 сентября 2018 года, которые привелы к многочисленным жертвам, в том числе среди детей», — заявил МИД Индонезии.

Индонезия выразила глубокое сочувствие иранскому правительству, а также семьям и родственникам погибших.

«Посольство Республики Индонезия в Тегеране продолжает следить за развитием ситуации. До сих пор нет сообщений о гражданах Индонезии, которые могли бы стать жертвами инцидента», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада в иранском Ахвазе 22 сентября 2018 года. 24 сентября объявлено в Иране днем траура.