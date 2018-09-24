Понедельник, 24 Сентября 2018 года
09:57:02 МСК

Индонезия осудила теракт во время военного парада в Иране

Политика

Посольство Республики Индонезия в Тегеране продолжает следить за развитием ситуации

Джакарта, 24 сентября 2018, 09:35 — REGNUM  Индонезийское правительство через министерство иностранных дел резко осудило недавнее террористическое нападение во время военного парада на юге Ирана. В результате нападения погибло более 20 человек, сообщает Sindonews.

«Индонезия осудила террористические нападения в городе Ахвазе, Иран, 22 сентября 2018 года, которые привелы к многочисленным жертвам, в том числе среди детей», — заявил МИД Индонезии.

Индонезия выразила глубокое сочувствие иранскому правительству, а также семьям и родственникам погибших.

«Посольство Республики Индонезия в Тегеране продолжает следить за развитием ситуации. До сих пор нет сообщений о гражданах Индонезии, которые могли бы стать жертвами инцидента», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада в иранском Ахвазе 22 сентября 2018 года. 24 сентября объявлено в Иране днем траура.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить