Тотальный провал: как районы голосовали за владимирского губернатора

Владимир, , 09:18 — REGNUM Кандидат от «Единой России» и действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова смогла победить на выборах только в трех территориальных избиркомах из 23. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные в ГАС «Выборы», Светлану Орлову поддержали только в Гороховецком и Камешковском районах, а также в городе Ковров.

Самые высокие результаты Светлана Орлова получила в Гороховецком районе. Здесь за представителя «ЕР» проголосовали 52,74% избирателей, пришедших на выборы. В Камешковском районе поклонников действующего губернатора в процентном соотношении чуть меньше — 49,37%. Также победу Светлане Орловой удалось вырвать в Коврове, где она набрала 47,29% голосов, обогнав победителя выборов, кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина, всего на 0,24%.

Что касается районов, где Светлана Орлова с треском провалила выборы, то их значительно больше. Так, менее 30% кандидат от «Единой России» набрала в шести территориальных избирательных комиссиях. Меньше всего за действующего губернатора было отдано голосов в проблемном, «мусорном» районе — Киржачском — всего 18,68% (Владимир Сипягин получил здесь 76,24% голосов). В Кольчугинском районе Светлана Орлова набрала 25,09% (против 70,23%), в Суздальском — 26,01% (против 69,44%), в Петушинском районе — 27,76% (Владимир Сипягин набрал 67,88%).

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора во Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Сипягин получил в регионе 57% голосов, а Светлана Орлова — 37,46%.