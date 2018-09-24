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ЮНИСЕФ похвалил Казахстан за продвижение ювенальных судов

Политика

ЮНИСЕФ продвигает западную практику раннего выявления «насилия»

Астана, 24 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  Создание 19 специализированных судов по делам несовершеннолетних в Казахстане является практикой, которую необходимо распространять в других странах, заявил представитель ЮНИСЕФ в республике Юрий Оксамитный. Об этом 24 сентября сообщает издание Zakon.kz.

По данным ЮНИСЕФ, в казахстанском обществе участились случаи семейного насилия. Детский фонд ООН приводит статистику, согласно которой в Казахстане 50% детей в возрасте от 2 до 14 лет испытывает «жесткие формы наказания».

Оксамитный считает, что в стране плохо развиты профилактические меры, а вмешательство в семью происходит по факту инцидента.

Отметим, так называемый международный опыт раннего выявления неблагополучия с целью исключения «насилия» в семье является распространенной практикой в странах Запада. Меры «раннего выявления неблагополучия» активно навязываются в странах СНГ через международные институты, в том числе ЮНИСЕФ и Совет Европы.

Кроме того, понятие «насилия» в семейной политике запада трактуется гораздо шире, чем это установлено в законодательных актах стран СНГ. В частности, традиционные воспитательные меры, которые практикуются во многих семьях, могут быть истолкованы, как «насилие». Это также является поводом для вмешательства в семью, вплоть до изъятия детей.

Читайте ранее в этом сюжете: ЮНИСЕФ: В Казахстане успешно внедрена ювенальная юстиция

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Политическая жизнь Казахстана
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