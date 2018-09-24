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Голикова: Роструд будет отслеживать ситуацию с востребованностью профессий

Политика

Специальные программы по поддержке занятости, в том числе и для людей предпенсионного возраста, планируют запускать с 1 января 2019 года

Голикова: Роструд будет отслеживать ситуацию с востребованностью профессий
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Татьяна Голикова

Москва, 24 сентября 2018, 09:14 — REGNUM  Востребованность различных профессий для переобучения жителей РФ предпенсионного возраста будет отслеживать Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Об этом заявила вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью РИА Новости.

По ее словам, специальные программы по поддержке занятости, в том числе и для людей предпенсионного возраста, планируют запускать с 1 января 2019 года.

Вице-премьер РФ по социальным вопросам отметила, что с «точки зрения возможной переподготовки или повышения квалификации» специальные программы будут учитывать интересы и работодателей, и работников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности для работодателей за неприём на работу или необоснованное увольнение жителей страны предпенсионного возраста.

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