Голикова: Роструд будет отслеживать ситуацию с востребованностью профессий

Москва, , 09:14 — REGNUM Востребованность различных профессий для переобучения жителей РФ предпенсионного возраста будет отслеживать Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Об этом заявила вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью РИА Новости.

По ее словам, специальные программы по поддержке занятости, в том числе и для людей предпенсионного возраста, планируют запускать с 1 января 2019 года.

Вице-премьер РФ по социальным вопросам отметила, что с «точки зрения возможной переподготовки или повышения квалификации» специальные программы будут учитывать интересы и работодателей, и работников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности для работодателей за неприём на работу или необоснованное увольнение жителей страны предпенсионного возраста.

Читайте также: Реакция регионов на заявление Владимира Путина по пенсионной реформе