Неожиданная победа: на Мальдивах избрали оппозиционного кандидата

Мале, , 09:12 — REGNUM Избирательная комиссия Мальдивских островов заявила о предварительной победе на президентских выборах оппозиционного кандидата Ибрахим Мохамеда Солиха, сообщает 24 сентября Associated Press.

Согласно данным, полученным после проверки 89.2% бюллетеней, Солих получает 134 тыс. 616 голосов, в то время как действующий президент Абдулла Ямин лишь 96 тыс. 132 голоса.

Окончательные результаты будут известны в течение ближайшей недели. Однако оппозиционер поспешил объявить о своей победе. Предварительные результаты являются весьма неожиданными.

Напомним, президент Мальдивских островов Абдулла Ямин занимает свой пост с 2013 года. Его обвиняли в жесткой борьбе с оппозиционными политиками, некоторые из которых были посажены за решетку.

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