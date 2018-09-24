Понедельник, 24 Сентября 2018 года
09:57:44 МСК

Неожиданная победа: на Мальдивах избрали оппозиционного кандидата

Политика

Окончательные результаты станут известны в течение недели

Неожиданная победа: на Мальдивах избрали оппозиционного кандидата
Simon sees
Мале

Мале, 24 сентября 2018, 09:12 — REGNUM  Избирательная комиссия Мальдивских островов заявила о предварительной победе на президентских выборах оппозиционного кандидата Ибрахим Мохамеда Солиха, сообщает 24 сентября Associated Press.

Согласно данным, полученным после проверки 89.2% бюллетеней, Солих получает 134 тыс. 616 голосов, в то время как действующий президент Абдулла Ямин лишь 96 тыс. 132 голоса.

Окончательные результаты будут известны в течение ближайшей недели. Однако оппозиционер поспешил объявить о своей победе. Предварительные результаты являются весьма неожиданными.

Напомним, президент Мальдивских островов Абдулла Ямин занимает свой пост с 2013 года. Его обвиняли в жесткой борьбе с оппозиционными политиками, некоторые из которых были посажены за решетку.

Читайте ранее в этом сюжете: 85 международных наблюдателей проконтролируют выборы на Мальдивах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президентские выборы на Мальдивах-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить