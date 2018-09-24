Понедельник, 24 Сентября 2018 года
09:58:40 МСК

Новак рассказал о планах провести переговоры с главой минэнерго США

Политика

Встреча может состояться в Давосе в 2019 году

Москва, 24 сентября 2018, 09:09 — REGNUM  В следующем году в швейцарском Давосе может состояться встреча министра энергетики России Александра Новака и главы минэнерго США Рика Перри. Об этом Новак рассказал в интервью телеканалу Bloomberg.

По его словам, российское ведомство установило хорошие рабочие отношения с Перри и договорилось проводить с ним встречи на регулярной основе.

«Следующая (встреча) состоится в Давосе в следующем году», — заявил Новак.

Читайте также: Министр энергетики РФ рассказал о перспективах сотрудничества с США

Напомним, ранее Перри заявил, что власти США намерены ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь Новак отметил, что «Северный поток — 2» является абсолютно конкурентоспособным проектом, в котором заинтересованы европейские потребители.

Читайте подробнее: Новак прокомментировал заявление США о санкциях против Nord Stream 2

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить