Новак рассказал о планах провести переговоры с главой минэнерго США

Москва, , 09:09 — REGNUM В следующем году в швейцарском Давосе может состояться встреча министра энергетики России Александра Новака и главы минэнерго США Рика Перри. Об этом Новак рассказал в интервью телеканалу Bloomberg.

По его словам, российское ведомство установило хорошие рабочие отношения с Перри и договорилось проводить с ним встречи на регулярной основе.

«Следующая (встреча) состоится в Давосе в следующем году», — заявил Новак.

Читайте также: Министр энергетики РФ рассказал о перспективах сотрудничества с США

Напомним, ранее Перри заявил, что власти США намерены ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь Новак отметил, что «Северный поток — 2» является абсолютно конкурентоспособным проектом, в котором заинтересованы европейские потребители.

Читайте подробнее: Новак прокомментировал заявление США о санкциях против Nord Stream 2