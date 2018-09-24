Глава кемеровского Междуреченска досрочно покинул пост

Междуреченск, Кемеровская область, , 08:59 — REGNUM Глава города Междуреченск Кемеровской области Сергей Кислицин досрочно покинул свой пост. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в администрации муниципалитета, указав, что с должности Кислицин ушёл по собственному желанию.

«В соответствии с решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 21 сентября с 24 сентября принята отставка главы Междуреченского городского округа Сергея Александровича Кислицина по собственному желанию. Полномочия главы Междуреченского городского округа с 24 сентября 2018 года до вступления в должность вновь избранного главы временно исполняет его первый заместитель Сергей Владимирович Перепилищенко», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Некоторые СМИ связали отставку Кислицина с тем, что на прошедших выборах Совета народных депутатов Кузбасса партия «Единая Россия» получила в Междуреченске наименьшее количество голосов.

Сергей Кислицин стал мэром Междуреченска в сентябре 2015 года, до этого он семь лет был депутатом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.