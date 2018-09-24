Претендент на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер отмежевался от Меркель

Берлин, , 09:00 — REGNUM Претендент на пост председателя Европейской комиссии, лидер фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфер Вебер не считает себя преемником политики канцлера Германии Ангелы Меркель в Евросоюзе (ЕС). Об этом он заявил в интервью испанской газете ABC, опубликованном 24 сентября.

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На вопрос журналиста о том, стоит ли трактовать работу Вебера как продолжение европейского наследия Меркель, поскольку «ее эпоха уже на финишной прямой», лидер ЕНП ответил:

«Вовсе нет. Я — Манфред Вебер, лидер европейской народной фракции, и то, что я предлагаю, — это мой личный европейский опыт для руководства Комиссией. Кроме того, для меня крайне важно начать новую эру. Я настаиваю на том, что нельзя продолжать то же самое, нужно начать новую главу в Европе. Канцлер Меркель также женщина консенсуса, всегда выслушивает позиции других и поддерживает мою кандидатуру, конечно».

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Как сообщало ИА REGNUM, Вебер назвал президентов России и США, а также популизм главными угрозами для Европейского союза. Имя кандидата от самой влиятельной в Европарламенте партии будет утверждено в ноябре. До сих пор о своем выдвижении от ЕНП заявил только Манфред Вебер.

Напомним, европейские выборы пройдут в мае 2019 года.

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