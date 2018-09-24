Ростовская область лишилась куратора выборов

Ростов-на-Дону, , 09:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном освобождении Василия Лихачёва от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

ИА REGNUM напоминает, что Лихачёв в составе Центризбиркома курировал выборы за рубежом, а также в Нижегородской, Омской, Самарской и Ростовской областях.

Экс-депутат Госдумы от КПРФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Василий Лихачев был включен в состав ЦИК РФ в марте 2016 года по президентской квоте. Он курировал вопросы международного взаимодействия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 9 сентября, в Ростовской области прошли выборы в Законодательное собрание шестого созыва. Согласно волеизъявлению жителей Донского региона, 46 мест в донском парламенте заняли представители партии «Единая Россия», восемь — КПРФ, по два мандата — народные избранники от «Справедливой России» и ЛДПР, по одному месту — Партия роста и «Коммунисты России».

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