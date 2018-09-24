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Кому верить? Трамп заявил о снижении бедности в США

Политика

Противники президента это отрицают

Кому верить? Трамп заявил о снижении бедности в США
Виктор Говорков. У них лишь для богатых изобилие. 1957

Вашингтон, 24 сентября 2018, 08:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении уровня бедности в стране, сообщает 24 сентября Associated Press.

Данное заявление было сделано в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся в ноябре 2018 года. Противники главы Белого дома отрицают верность слов президента.

Напомним, президент США Дональд Трамп занимает высший пост в стране почти два года. За этот период экономический рост в стране значительно увеличился, что связано с протекционистской политикой администрации Белого дома.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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