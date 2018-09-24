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В учениях ОДКБ «Поиск-2018» примут участие более 300 военнослужащих РФ

Политика

Маневры «Поиск-2018» пройдут в Казахстане с 1 по 5 октября

Москва, 24 сентября 2018, 08:52 — REGNUM  Более 300 российских военнослужащих примут участие в учениях Коллективных сил оперативного развертывания Организации Договора о коллективной безопасности «Поиск-2018» в Казахстане, сообщили 24 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.

Отмечается, что в учениях также примут участие два российских самолета-разведчика Су-24МР и беспилотники «Орлан-10» и «Форпост».

Напомним, маневры «Поиск-2018» пройдут с 1 по 5 октября на полигонах Матыбулак и Гвардейский в Казахстане. В учениях будут задействованы военные всех стран — членов ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия перебросила в Киргизию ракетные комплексы «Искандер-М» для участия в совместных антитеррористических учениях силовых структур государств — участников СНГ «Иссык-Куль — Антитеррор 2018».

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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