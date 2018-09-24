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Госсекретарь США: Действия России на Украине противоречат интересам США

Политика

Москва мешает Вашингтону разжигать гражданскую войну на Украине еще сильнее

Вашингтон, 24 сентября 2018, 08:52 — REGNUM  Россия совершает действия, противоречащие интересам США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает 24 сентября «112 Украина».

По его словам, Москва «не оказывает содействия» США ни на Украине, ни в Сирии. Действия России Помпео назвал «злонамеренными» и «дестабилизирующими», потому что они противоречат внешнеполитическим интересам США.

Напомним, интересы США на Украине — продолжать гражданскую войну и длить хаос в стране, подогревая ситуацию. Ровно так же Соединенные Штаты действовали в других точках мирах, например, в Сирии, напрямую поддерживая оружием террористов и экстремистов, а также создавая ложные сообщения о применении правительством химического оружия.

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Отношения США с Россией и странами бывшего советского блока
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