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Комитет Госдумы обсудит поправки в законопроект о пенсионном возрасте

Политика

Поступило порядка 150 предложений

Комитет Госдумы обсудит поправки в законопроект о пенсионном возрасте
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 24 сентября 2018, 08:52 — REGNUM  Сегодня, 24 сентября, комитет Госдумы по труду обсудит поправки ко второму чтению законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста, сообщает ИА REGNUM.

В заседании комитета примут участие вице-премьер Ольга Голодец и глава Минтруда Максим Топилин.

Инициатива правительства, принятая Госдумой в первом чтении в июле, вызвала широкий общественный резонанс, в России прошли митинги, где граждане выступили против повышения пенсионного возраста с 55 лет до 63 для женщин и с 60 до 65 для мужчин.

Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении предложил ряд поправок. В частности, он считает, что пенсионный возраст для мужчин следует повысить с 60 лет до 65 лет, а для женщин — с 55 до 60 лет.

В ходе заседания профильный комитет Госдумы обсудит поступившие поправки — всего, как сообщало ранее, для обсуждения парламентариев было предложено порядка 150 инициатив, причем, по данным комитета, предложений от регионов не поступало.

Отметим, что в Госдуме заявляли о намерении комплексно обсуждать пенсионную систему, рассматриваются предложения по льготам и по медицинскому обеспечению лиц предпенсионного возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы по труду 24 сентября обсудит повышение пенсионного возраста

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Повышение пенсионного возраста
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