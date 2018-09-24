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Эрдоган: Бог хочет, чтобы мы увеличили количество зон деэскалации в Сирии

Политика

Турция поддерживает так называемую умеренную оппозицию

Эрдоган: Бог хочет, чтобы мы увеличили количество зон деэскалации в Сирии
Турецкий солдат

Анкара, 24 сентября 2018, 08:43 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция увеличит количество зон деэскалации сирийского конфликта к востоку от реки Евфрат, сообщает 24 сентября Reuters.

«Бог хочет, чтобы в предстоящий период мы увеличили число зон безопасности в Сирии, которые будут охватывать территорию к востоку от реки Евфрат», — подчеркнул президент Турции.

Напомним, ранее Турция осуществила военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, оккупировав территорию, ранее принадлежавшую сирийским курдам. Новое заявление Эрдогана может привести к очередному вторжению турецких военных на территорию Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: сирийская оппозиция должна участвовать в политическом процессе

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Война в Сирии
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