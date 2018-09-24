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СМИ узнали темы выступлений Трампа на Генассамблее ООН

Политика

В конце сентября в Нью-Йорке стартует 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

СМИ узнали темы выступлений Трампа на Генассамблее ООН
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 24 сентября 2018, 08:34 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, который 25 сентября 2018 г. выступит на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвятит свою речь реформе международной торговли. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

«Он (Трамп) расскажет о реформировании международной торговли», — отметил источник.

Второй собеседник издания добавил, что ключевыми темами главы Белого дома США в вопросе сотрудничества с другими странами будут «обоюдное уважение и суверенитет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Нью-Йорке стартует 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На встрече соберутся лидеры государств или их представители из всех стран — членов ООН.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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