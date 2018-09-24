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МИД Франции: Правительство не участвует в выборе индийских компаний

Политика

МИД Франции заявил, что французское правительство никоим образом не участвует в выборе индийских промышленных партнеров

Париж, 24 сентября 2018, 08:29 — REGNUM  МИД Франции прокомментировал ситуацию вокруг французско-индийской сделки о закупке 36 истребителей Rafale, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Межправительственное соглашение, заключенное 23 сентября 2016 года между правительствами Франции и Индии по поставкам 36 самолетов Rafale в Индию, касается единственных обязательств правительства Франции по обеспечению доставки и качества этого оборудования», — говорится в заявлении МИД.

Франция отмечает, что правительство никоим образом не участвует в выборе индийских промышленных партнеров, которые были или будут выбраны французскими производителями. В соответствии с индийской процедурой закупок французские компании сами выбирают индийских партнеров, которых они считают наиболее актуальными, а затем представляют на утверждение индийскому правительству проекты сотрудничества, которого они хотят достичь в Индии с этими компаниями.

Напомним, вокруг французско-индийской сделки разгорелся спор из-за слов бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

Читайте ранее в этом сюжете: Олланд разжег в Индии полемику вокруг истребителей Rafale

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Политическая жизнь Франции
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