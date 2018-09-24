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Власти Панамы лишат регистрации судно Aquarius — СМИ

Политика

Экипаж судна Aquarius занимался спасением беженцев в Средиземном море

Власти Панамы лишат регистрации судно Aquarius — СМИ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Панама, 24 сентября 2018, 08:21 — REGNUM  Власти Панамы в ближайшее время лишат регистрации судно Aquarius, принадлежащие французской неправительственной организации SOS Mediterranee. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на свои источники.

По их данным, корабль Aquarius выпишут из судовых регистров из-за деятельности французской неправительственной организации, которая «нарушает предусмотренные законом процедуры».

Напомним, экипаж судна Aquarius занимался спасением беженцев в Средиземном море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экипаж судна Aquarius вызвал общеевропейский скандал. Перевозивший мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока корабль пытался высадить пассажиров в Италии и на Мальте. Однако местные власти запретили это делать.

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