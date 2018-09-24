В свердловском Заксобрании появился новый депутат

Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM Новый депутат Заксобрания Свердловской области Александр Юланов официально приступил к работе. 24 сентября на заседании областного парламента он приступил к работе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее в качестве депутата от «Справедливой России» его утвердила областная избирательная комиссия. 24 сентября на заседании Заксобрания Юланов принёс присягу.

Напомним, его предшественник Армен Карапетян был лишён полномочий. Это произошло 22 мая. Депутат обратился в суд, но это ему не помогло вернуться в Заксобрание.

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