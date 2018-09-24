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Генпрокурор Украины: мы сотрудничаем с радикалами при выдаче экстремистов

Политика

Ранее украинские националисты устроили митинг после экстрадиции своего боевика

Киев, 24 сентября 2018, 08:17 — REGNUM  Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) заключила соглашение с радикалами насчет рассмотрения дел экстремистов, подлежащих экстрадиции в Россию, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 24 сентября УНИАН.

По его словам, Украина обязана экстрадировать экстремистов, которых ищет Интерпол. Но чтобы неонацисты не бунтовались, ГПУ решила заключить с ними сделку: радикалы предоставят прокуратуре трех своих «специалистов», которые вместе со следователями будут рассматривать дела экстрадируемых.

Напомним, ранее ГПУ выдала России экстремиста Тимура Тумгоева, после чего неонацисты устроили митинг возле здания прокуратуры. После этого случая ГПУ отказалась экстрадировать в Россию другого экстремиста, Мовлу Тимарова.

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