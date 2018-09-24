В Гонконге запрещена партия, добивавшаяся отделения от Китая

Гонконг, Китай, , 08:16 — REGNUM Администрация Гонконга объявила о запрещении деятельности Националистической партии, в программе которой содержались сепаратистские идеи. Об этом сообщает RTHK.

Отмечается, что постановил запретить деятельность политической организации министр безопасности специального административного района КНР Джон Ли. Также сообщается, что такой запрет был введен впервые. Власти Гонконга объяснили принятое решение «интересами национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля полиция Гонконга уведомила руководство местной Националистической партии, выступающей за независимость от КНР, о запрете их деятельности в соответствии с Биллем о правах.

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