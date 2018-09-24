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«Будущий спикер» гордумы Екатеринбурга окончательно покинул Заксобрание

Политика

Ранее Игорь Володин написал заявление об уходе в связи с избранием депутатом Екатеринбургской гордумы

Екатеринбург, 24 сентября 2018, 08:16 — REGNUM  Заксобрание Свердловской области прекратило полномочия Игоря Володина. За это решение проголосовали все 45 депутатов законодательного органа региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина выразила надежду на то, что на новом посту Игорь Володин будет отлаживать взаимодействие между областным и городским парламентами.

Заявление о досрочном прекращении полномочий он написал 12 сентября. Ранее, 9 сентября, Володин был избран депутатом городской думы Екатеринбурга.

22 сентября свердловское отделение «Единой России» порекомендовало его на должность председателя городской думы.

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