Проблемы авиаперевозок из Магаданской области Носов назвал «дикими»

Якутск, , 08:20 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов намерен разобраться, каким образом частные авиакомпании используют поддержку со стороны государства. По итогам этого анализа глава Колымы предлагает «многое пересмотреть и переоценить», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть проблемы, которые не назовешь иначе как «дикими». Начиная с авиаперевозок, о которых уже давно разговор идёт на повышенных тонах. Как такое возможно: из Магадана на Чукотку на самолёте два часа пути. А тратим шестнадцать, потому что лететь приходится через Москву, прямых рейсов нет. Получается, что частная компания объявляет целый регион «невыгодным», а государство спокойно с этим соглашается. Какая там экономика, какие там приоритеты, какой там XXI век…» — заявил Сергей Носов в интервью EastRussia.

Глава Колымы считает странным, что в других странах эта проблема решается, а в России почему-то нет.

«На мой взгляд, надо просто разобраться, каким образом частные компании используют поддержку со стороны государства, а затем многое пересмотреть и переоценить. Президент в ходе Госсовета на эту тему высказался очень четко. В отличие от высоких чиновников, которые всеми силами увиливали от прямых ответов на его вопросы», — также подчеркнул Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема авиаперевозок в Москву и столицы регионов ДФО стоит в Магаданской области очень остро. Билеты в Центральную Россию — дефицит, а потому стоят очень дорого, особенно в сезон отпусков — цены на них достигают 200 тыс. рублей. Улететь в соседний Хабаровский край тоже стоит недёшево — порядка 25 тыс. рублей.