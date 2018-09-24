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Большинство японцев против предложения Путина по мирному договору — СМИ

Политика

Порядка 75% респондентов считает, что сначала нужно разрешить территориальный спор с Россией

Большинство японцев против предложения Путина по мирному договору — СМИ
© ИА REGNUM
Путин Япония

Токио, 24 сентября 2018, 08:02 — REGNUM  Подписание мирного договора с Россией «без предварительных условий» поддерживают лишь 14% граждан Японии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в газете Yomiuri.

По данным социологического исследования, порядка 75% респондентов считает, что сначала нужно разрешить территориальный спор с Россией, а потом уже подписывать мирный договор. Таким образом, подавляющее большинство опрошенных выступает против предложения президента России Владимира Путина японскому премьер-министру Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий.

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Мирный договор между Россией и Японией
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