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Лидер партии СвДП: «Ангела Меркель выдохлась»

Политика

Кристиан Линднер считает, что политический век действующего канцлера истек

Лидер партии СвДП: «Ангела Меркель выдохлась»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 24 сентября 2018, 08:02 — REGNUM  Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер раскритиковал работу канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью изданию BILD, опубликованном 23 сентября.

«При всем уважении к ее личности, юмору и опыту — госпожа Меркель политически изнемождена. Госпожа Меркель выдохлась», — сказал Линднер.

По его словам, при Меркель ни на какой прорыв надеяться нельзя. Он жаждет того дня, когда на политическом горизонте появится кто-то, чьи идеи захочется продвигать и защищать.

Как сообщало ИА REGNUM, партия СвДП намерена выдвинуть своего генерального секретаря Николу Беер в кандидаты на пост председателя Европейской комиссии на европейских выборах в мае 2019 года.

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