Олланд разжег в Индии полемику вокруг истребителей Rafale

Париж, , 08:14 — REGNUM Французский государственный секретарь по иностранным делам Жан-Батист Лемуан раскритиковал слова бывшего главы французского государства Франсуа Олланда, которые вызвали споры в Индии, сообщает Europe1.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, который в пятницу, 21 сентября, оживил полемику в Индии вокруг французско-индийской сделки о покупке 36 истребителей Rafale в 2016 году.

Государственный секретарь Франции по иностранным делам Жан Баптист Лемуан заявил, что «эта маленькая фраза, связанная с важными международными отношениями между Францией и Индией, не оказывает услугу Франции».

Напомним, соглашение о поставке 36 истребителей Dassault Rafale Индии было подписано Франсуа Олландом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в январе 2016 года. Франсуа Олланд сообщил, что у «Франции не было выбора. Эту группу предложили нам индийское правительство и партнеры, которые вели переговоры. Мы взяли контрагента, которого нам предложили».

Это замечание вызвало огромную полемику в Индии, где оппозиция обвиняет правительство Нарендры Моди в том, что он предпочел частный конгломерат в ущерб государственной индийской компании Hindustan Aeronautics Limited, с которой изначально велись переговоры о закупке и передаче французских технологий.

Официальные лица из Индии и Франции повторяют, что производитель Dassault сам выбрал партнера.

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