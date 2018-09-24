Израиль дал восемь дней Палестине на освобождение поселения Хан аль-Ахмар

Иерусалим, , 07:46 — REGNUM Правительство Израиля дало Палестине восемь суток на то, чтобы покинуть поселения Хан аль-Ахмар, сообщает 24 сентября Al Jazeera.

Бедуинское поселение, расположенное на оккупированной территории Западного берега реки Иордан должно быть снесено по решению израильских властей, несмотря на массовые протесты палестинцев.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной значительно осложнились в последние месяцы. Массовые акции протеста в секторе Газа, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, привели к гибели свыше 120 палестинцев.

Кроме того, власти Израиля активизировали деятельность по строительству новых поселений на оккупированных территориях, что также приводит к столкновениям и гибели мирного населения.

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