Вторник, 25 Сентября 2018 года
11:42:20 МСК

Голые «студенты» и смертоносная медицина: главное в Тюменской области

Политика

Основные события в Тюменской области с 15 по 25 сентября

7
Голые «студенты» и смертоносная медицина: главное в Тюменской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тюмень

Елена Миронова, 25 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  

Тюменская область за десять минувших дней приобрела нового сенатора и город. В регионе разбираются с миллионными хищениями, нелегалами и врачами, которые, по версии следствия, загубили ребёнка. Финальным аккордом средней декады сентября стала оргия в ночном клубе, ославившая Тюмень на всю Россию.

Новое: сенатор от области и город

В Тюменской области произошла смена сенатора, представляющего исполнительную власть региона. Губернатор Тюменской области Александр Моор наделил полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России Павла Тараканова, который известен своей работой в Чечне с 2002 по 2007 годы председателем правления республиканского отделения общероссийской общественной организации «Идущие вместе» и помощником Рамзана Кадырова. Отметим, что Павел Тараканов сменил в сенате Степана Киричука, избранного 9 сентября 2018 года депутатом гордумы Тюмени. С вхождением в муниципальную думу экс-сенатора, который был последним всенародно избранным мэром Тюмени, а также авторитетного заместителя губернатора Евгения Заболотного наблюдателями оценивается как новый узор в политической жизни региона.

2
Павел Тараканов
Цитата из видео «Депутат Павел Тараканов о встречах с молодежью» (MoiPortal)
Павел Тараканов

Отметим, что на конференции «Единой России» 21 сентября путём тайного голосования партийцы определились с кандидатурой на должность председателя Тюменской городской думы: подавляющее большинство голосов было отдано за Евгения Заболотного. Гордума, в которой большинство единороссов, проголосует, без сомнения, «как надо».

Ранее в сюжете: Сенатором от Тюменской области стал бывший помощник главы Чечни

Тем временем в областной тюменской думе законодательно закрепили сохранение всех мер социальной поддержки, установленных для так называемых «предпенсионеров». В прежнем законе словосочетание «пенсионный возраст» заменено на «при достижении 55 для женщин и 60 лет для мужчин».

Излишне напоминать, что необходимость принятия регионального закона продиктована пенсионной реформой, которая предполагает продлить срок выхода на пенсию для граждан России на пять лет.

Ранее в сюжете: В Тюменской области решили судьбу региональных пенсионных льгот

Стало быть, останется для «предпенсионеров» освобождение от оплаты налога за имущество на один объект владения, скидка на земельный налог и транспортный, льготы на поездки общественном транспорте и по оказанию медицинской помощи.

6
Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890
Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890

И в довершение рабочей недели в Тюменской области исчез Голышмановский район и появился новый городской муниципальный округ с центром в посёлке Голышманово. Административно-территориальное укрупнение позволит сэкономить по оценкам специалистов до 15 млн рублей в год, так как вместо 16 сельских администраций станет одна. Соответственно у 16 поселений будет единый бюджет, дума и нормативная база. Глава городского округа будет избираться 20 депутатами местного парламента.

Ранее в сюжете: В Тюменской области появился новый город

Ранее в Тюменской области статус муниципального округа имели пять муниципалитетов: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск. Сейчас к ним примкнуло Голышманово с населением в 15 тысяч человек.

Без чистосердечного признания

В регионе за минувший период громко обсуждалось два уголовных дела, связанных с многомиллионными хищениями. Заместителю руководителя регионального отдела «Росгосстраха» Александре К. продлили арест. Женщину держат в заключении с июля 2018 года, обвиняя в присвоении семи миллионов рублей компании на контрактах по страхованию полицейских машин. Друзья, которых у обвиняемых немало в прессе и культурных кругах областной столицы, не верят, что тонко чувствующий искусство прекрасный фотограф, волонтёр и благотворитель могла ловчить с чужими финансами. Мол, чужого не возьмёт, но и своих прав не уступит.

Хотя, по версии СУ СКР по Тюменской области, именно она весной 2016 года систематически делала денежные переводы с расчетных счетов страховой компании на счета подставных лиц из числа страховых агентов. Те якобы снимали деньги со счетов и передавали ей, не ведая об истинных целях обвиняемой. Они же её и изобличили. Обвиняемая показания не даёт, пользуясь 51 статьёй Конституции России. Свою причастность к мошеннической схеме отрицает. Из краткой информации, которую выдаёт СМИ адвокат обвиняемой, можно сделать вывод, что ясности об истинных похитителях миллионов на страховании полицейских машин нет.

Защитники топ-менеджера «Росгосстраха» указывают на явные нестыковки в доказательной базе следствия. Об этом говорится в открытом обращении в защиту Александры К. в следственные и надзорные органы, а также уполномоченным по правам человека и по защите прав предпринимателей.

Тем временем Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Тюменской области заподозрил сам «Росгосстрах» мягко скажем в завышении стоимости своих услуг и требует через суд с компании 4,3 млн рублей. Силовики считают, что переплатили при оформлении ОСАГО, так как при страховании не был учтён сельский коэффициент.

3
Жулики
Цитата из мф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР
Жулики

Ранее в сюжете: Иски на миллионы и уголовное дело: страхование автомобилей полиции в Тюмени

Вернулось на круги своя в третий раз на судебное разбирательство дело экс-директора «Сибдорстроя». Нынешнего жителя Екатеринбурга будут судить в тюменском Тобольске за долги размером в 70 млн рублей и намеренную ликвидацию предприятия. Обвиняемый заявляет о своей невиновности.

По версии следствия, в 2011 году руководитель «Сибдорстроя» предоставив заведомо ложные сведения о положении предприятия и ситуации с уплатой налогов, незаконно получил в банке два кредита на сумму 25 и 45 миллионов рублей. Также мужчина довёл процветающее, оснащенное современным оборудованием предприятие до фактической ликвидации. Высвобождено 300 рабочих мест.

Ранее в сюжете: В Тюменской области — третья попытка осудить экс-директора «Сибдорстроя»

Дело пытаются довести до финала с 2016 года, но оно дважды возвращалось к прокурору. Воистину, Бог троицу любит.

Дорогие нелегалы

Нелегалы традиционно одолевают состоятельную Тюменскую область. С начала 2018 года в регионе на первичный миграционный учет поставлено более 55 тысяч иностранных граждан. Из них работать в область приехали более 38 тысяч. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД полковник полиции Дмитрий Мамонтов на заседании Общественного совета 19 сентября.

Ранее в сюжете: В Тюменской области работа нелегалов выливается в миллионные штрафы

На самом деле гастарбайтеров чуть ли не вполовину больше. С начала 2018 года управлением по вопросам миграции регионального УМВД проведено 2821 оперативно-профилактическое мероприятие. В итоге около двух тысяч иностранцев лишены права въезда на территорию России на срок от 5 до 20 лет.

4
Гастарбайтеры
Гастарбайтеры

Юридические лица, привлекающие к труду в регионе гостей из ближнего зарубежья, жестоко штрафуются. К примеру, одной из тюменских компаний пришлось выплатить штраф в 250 тыс. рублей за каждого из 13 работающих на его объекте нелегальных мигрантов, то есть 3 млн 250 тыс. рублей. Но труд неузаконенных гастарбайтеров остаётся востребованным, несмотря на риск быть пойманным.

На мигрантах наживаются, вопреки законодательству, и рядовые тюменцы. На минувшей неделе на 150 тыс. рублей оштрафовали женщину, умудрившуюся прописать на своей жилплощади 430 мигрантов в квартире, где проживают её родители, сестра с мужем и трое их детей. Таким образом она «приютила» граждан Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее в сюжете: Тюменка умудрилась зарегистрировать в квартире 430 мигрантов

По наблюдениям полицейских, мигранты привлекаются в основном в строительную сферу и выполняют низкооплачиваемую и трудоёмкую работу, которую игнорируют тюменцы.

Смерть от клеща

В Тюменской области от укуса клеща умерла 10-летняя девочка. Её случай напомнил, что запущенный энцефалит смертелен. Почему врачи областной больницы № 12 города Заводоуковска за сильными головными болями ребёнка, высокой температурой не увидели истинную причину плохого самочувствия ребёнка? Почему в тяжелом состоянии девочку отправили в больницу Тюмени? На эти вопросы ищет ответы следствие.

«По результатам проведенной проверки Заводоуковским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.1 18 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи со смертью ребёнка рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления.

Читайте также: Обвиняются врачи: в Тюменской области от укуса клеща скончался ребёнок

По данным Роспотребнадзора, в Тюменской области с начала сезона зарегистрировано 64 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 11 детей. А также 76 случаев заболевания клещевым боррелиозом, из них пять — у несовершеннолетних. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

5
Клещ
Клещ

Подробнее в сюжете: В Тюменской области клещевой энцефалит захватил все крупные города

С начала эпидсезона 2018 года исследовано 2 340 снятых с людей клещей. Из них лишь 1% оказался заражённым вирусом клещевого энцефалита и 31% имело в наличие возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Всероссийский скандал на ровном месте

Самым заметным событием второй декады сентября в Тюменской области стал отнюдь не нефтегазовый форум, где решались сотни сложных вопросов отрасли, а вечеринка в одном из ночных клубов Тюмени. Как тематическая развлекательная программа «Посвящения в студенты» превратилась в оргию, наверное, вопрос не к посетителям клуба, которым за входной билет пришлось выложить от 350 до тысячи рублей. Видео с обнажёнными молодыми людьми облетело все социальные сети. Полиция выясняет, участвовали ли в конкурсе на раздевание несовершеннолетние. Очевидцы утверждают, что гуляли студенты двух университетов Тюмени.

В вузах заявляют о непричастности к вечеринке клуба, который благодаря вирусному ролику прославился на всю Россию. Также говорится об отсутствии сведений, что обнажённые молодые люди, раздевшиеся за сертификат в тату-салон, являются студентами. Один из организаторов вечеринки, оправдываясь в местных СМИ, тоже утверждает, что несовершеннолетних студентов на вечеринке, заснятой на видео, не было. Наблюдательные тюменцы отметили, что разогревали публику две блондинки, которые далеки от высшего образования.

7
Стриптиз
Стриптиз

Представители тюменских вузов практически в один голос заявляют, что необходимо разбираться не со студентами, а с развлекательными программами в ночных клубах. В социальных сетях после гневных слов о «будущем России» волна возмущения накатилась на организаторов подобных конкурсов.

Также читайте: Первокурсники в Тюмени отметили поступление в вуз вечеринкой с раздеванием

regnum author Елена Миронова
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное в Тюменской области
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить