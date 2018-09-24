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ВМС Украины обвинили РФ в «опасных инцидентах» в Керченском проливе

Политика

Пилоты Су-27 якобы создали «предпосылки к аварийной ситуации в воздухе»

Киев, 24 сентября 2018, 04:32 — REGNUM  Российские вооруженные силы якобы допустили ряд «опасных инцидентов», когда украинские военные корабли проходили под арками Крымского моста. Сообщение об этом опубликовано на странице ВМС Украины в Facebook.

Так, российский разведывательный корабль «Приазовье» якобы находился на расстоянии 440 м от украинского, из-за чего возникла опасная ситуация. Столь близкая дистанция нарушает международные правила, считает украинская сторона.

Еще одна претензия касается российского истребителя Су-27, который сблизился с украинским Ан-26 и создал «предпосылки к аварийной ситуации в воздухе».

Отмечается, что более десяти кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота России сопровождали украинские корабли в Керченском проливе. Самолеты «агрессора», как назвают РФ на Украине, не раз совершили облет кораблей, в том числе двигаясь на предельно низких высотах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России близ берегов Крыма и направились в Бердянск, пройдя под мостом через Керченский пролив. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил моряков за «безупречно выполненный приказ».

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