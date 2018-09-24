«Спасти Италию»: Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент

Рим, , 04:01 — REGNUM Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони не исключает участия в выборах в Европейский парламент в 2019 году. Об этом он заявил в своем выступлении перед членами своей партии «Вперёд, Италия».

Политик раскритиковал действующее правительство, назвав его противником свободы. Так, «Лигу» Маттео Сальвини Берлускони обвинил в копировании у своей партии 95% программы. «Движение 5 звезд» он назвал еще более худшим, чем ожидалось.

По словам Берлускони, он готов «выйти на поле» ради спасения своей страны, которую любит. На выборах в Еропарламент, уточнил 81-летний Берлускони, «Вперёд, Италия», как и прежде, объединится с другими правоцентристскими партиями макрорегиона в рамках «Европейской народной партии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии встретились лидеры правых партий — возглавляющий «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и вице-премьер Маттео Сальвини («Лига»). После их встречи появились предположения о возращении Берлускони в правительство, однако его опроверг заместитель премьер-министра Джанкарло Джорджетти. Он заявил, что действующее правительство будет работать до окончания всего пятилетнего срока.

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