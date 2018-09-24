Кандидат от ЛДПР побеждает на выборах губернатора Владимирской области

Владимир, , 02:35 — REGNUM На выборах губернатора Владимирской области по результатам обработки 90,66% бюллетеней побеждает кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии, он набирает 57% голосов.

Отрыв Владимира Сипягина от действующего губернатора и кандидата от «Единой России» Светланы Орловой составляет 19,6% голосов. В поддержку Светлану Орлову выступили лишь 37,43% избирателей. В абсолютных цифрах Владимир Сипягин получает на 76 тыс. голосов больше, чем его соперница.

ИА REGNUM напоминает, второй тур выборов губернатора Владимирской области, голосование на котором состоялось 23 сентября, был назначен из-за того, что 9 сентября ни один из четырех кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Тогда за Светлану Орлову проголосовали 36,42% избирателей, Владимир Сипягин получил 31,19% голосов. Явка 9 сентября составила 32,96%. Ко второму туру интерес жителей оказался выше. Только к 18:00 в выборах приняли участие почти 33,3% избирателей.