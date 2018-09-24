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Проходящие под Крымским мостом украинские корабли попали на видео

Политика

20 сентября корабль и буксир покинули украинскую военно-морскую базу в Одессе

Проходящие под Крымским мостом украинские корабли попали на видео
George Chernilevsky
Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины

Керчь, Крым, 24 сентября 2018, 02:05 — REGNUM  Два корабля Военно-морских сил Украины прошли под арками Крымского моста. Видео об этом опубликовано на сайте телеканала «Звезда».

Под Крымским мостом прошли корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец». Их сопровождали корабли береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ в соответствии с нормами международного морского права.

20 сентября корабль и буксир покинули украинскую военно-морскую базу в Одессе и 22 сентября вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. 23 сентября они присоединились к каравану, следовавшему по Керченскому проливу из Черного в Азовское море.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росморречфлоте ситуацию охарактеризовали как «абсолютно штатную». Направляются корабли в Бердянск, где Украина намерена развернуть новую военно-морскую базу.

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