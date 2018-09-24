На участке под Владимиром губернатору отдали голоса конкурента

Владимир, , 00:12 — REGNUM На участке в Собинском районе Владимирской области члены избирательном комиссии поменяли местами результаты кандидатов в губернаторы Владимирской области. Об этом сообщил портал «ПроВладимир». Якобы в результате подмены кандидату от «Единой России» Светлане Орловой ушли «лишние» почти 400 голосов.

По данным издания, на участке за Светлану Орлову проголосовали 132 человека, а за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина — 421 человек. Такие данные содержатся в первом протоколе. Однако в итоговом документе, подписанном членами УИК, эти цифры поменялись местами.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области состоялся второй тур выборов губернатора Владимирской области. Сейчас идет подсчет голосов. По итогам обработки 25,4% бюллетеней с незначительным отрывом лидирует Владимир Сипягин, за которого проголосовали 47,97% избирателей, чьи бюллетени подсчитаны. Светлана Орлова пока набирает 46,32%. При этом ситуация постоянно меняется. Например, на отметке в 20% подсчитанных голосов лидировала Светлана Орлова.

Отметим, что ранее стало известно, что ЛДПР отозвала наблюдателей с участков во Владимире, Муроме, Коврове, Гусь-Хрустальном, а также в Александровском и Вязниковском районах.

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