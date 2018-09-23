Губернатор отстает: на выборах во Владимире подсчитано 17% голосов

Владимир, , 23:29 — REGNUM Кандидат от ЛДПР в губернаторы Владимирской области Владимир Сипягин лидирует по результатам подсчета почти 17% голосов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Владимир Сипягин пока набирает более 48,2% голосов. Действующий губернатор и кандидат от партии «Единая Россия» Светлана Орлова незначительно отстает от соперника. Ее результат пока находится на уровне 45,9%.

По предварительным данным, явка на выборах составляет около 39,3%.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора Владимирской области был назначен избиркомом после того, как 9 сентября ни один из четырех кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов плюс один голос. В итоге во второй тур вышли Светлана Орлова, набравшая 36,4% голосов, и Владимир Сипягин, за которого проголосовали 31,2% избирателей. Между тем, явка 9 сентября была значительно ниже, чем во втором туре. Тогда всего на выборы пришли 32,96% избирателей. 23 сентября до участков уже к 18:00 дошли 33,3% избирателей.

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Между тем, эксперты еще после первого тура выборов-2018 заявляли, что голосование было протестным — жители отдавали свои голоса в пользу оппозиционных кандидатов, чтобы показать свое недовольством состоянием области. При этом от второго тура Светлану Орлову не спас даже недопуск до выборов кандидата от КПРФ Максима Шевченко, который назывался в числе главных конкурентов действующего губернатора и который не смог пройти муниципальный фильтр.

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Отметим, что в 2013 году назначенная на пост врио губернатора Светлана Орлова победила в первом туре выборов с результатом в 74,7% голосов.