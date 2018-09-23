В УПЦ отказались встречаться с американскими дипломатами

Киев, , 23:30 — REGNUM Представители госдепа США искали встречи с руководством Украинской православной церкви, но им было отказано во встрече, заявил митрополит Бориспольский и Броварский Антоний 23 сентября в интервью украинскому изданию Вести.

«После приезда посла США Браунбэка в Украину американские дипломаты запросили встречу с руководством нашей церкви. Им было отказано, поскольку церковный вопрос должен решаться сугубо в рамках самой церкви», — рассказал священник журналисту.

Антоний также отметил, что глава УПЦ митрополит Онуфрий отказался встречаться с представителями Константинопольского патриархата, прибывшими на Украину для подготовки к будущей церковной автокефалии:

«Представители Константинопольского патриархата, которые прибыли в Украину с определенным заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично. Поэтому, когда они попросили, чтобы их принял Предстоятель нашей церкви, то Блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать», — сообщил Антоний.

Он подчеркнул, что эмиссары Константинополя, не спросив, приехали на чужую территорию с чёткой целью заниматься своих проектов:

«Учитывая все это, мы должны констатировать отсутствие какого-либо прямого диалога с Фанаром», — подытожил священник.

Напомним, США открыто обозначило своё участие в религиозном расколе на Украине, прислав 11 сентября посла по вопросам религии Сэма Браунбэка, который встретился с президентом страны Петром Порошенко и заверил его, что США будут и дальше поддерживать Украину в её стремлении получить автокефальную церковь.

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