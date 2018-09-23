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ЛДПР отзывает наблюдателей с участков во Владимирской области

Политика

Избирком удовлетворил просьбу партии

ЛДПР отзывает наблюдателей с участков во Владимирской области
Наталья Стрельцова © ИА REGMUM
Выборы

Владимир, 23 сентября 2018, 22:14 — REGNUM  ЛДПР отзывает наблюдателей с участков в четырех городах и двух районах Владимирской области, где сейчас идет подсчет голосов избирателей на выборах губернатора. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в избиркоме Владимирской области.

Без наблюдателей от ЛДПР останутся участки во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном, а также Александровском и Вязниковском районах. По словам представителя избиркома, это может быть связано с тем, что наблюдатели попали на участки по документам, достоверность которых вызывает сомнения.

«Я так понимаю, это не их (ЛДПР) люди. Предварительно, каким-то образом к ним попали их подписанные документы, условно, заполненные. В общем, они считают, что этим людям партия не выдавала назначения на участки для членов комиссии с правом совещательного голоса», — сказал представитель избиркома, уточнив, что решение об удалении принято, но пока нет информации, выполнено ли оно.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области проходит второй тур выборов губернатора. В нем принимают участие действующий губернатор и кандидат от «Единой России» Светлана Орлова и депутат заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин. По результатам подсчета 12,5% голосов, лидирует Владимир Сипягин. За него свои подписи поставили 48,6% избирателей. За Светлану Орлову проголосовали 45,85% жителей.

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Второй тур выборов губернатора Владимирской области — 2018
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