Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
22:49:42 МСК

Хейли назвала уход Асада в отставку «вопросом времени»

Политика

Официальный Вашингтон не пытается вынудить Башара Асада покинуть пост президента Сирии

Хейли назвала уход Асада в отставку «вопросом времени»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Башар Асад и Дональд Трамп

Вашингтон, 23 сентября 2018, 21:37 — REGNUM  Уход политика Башара Асада с поста президента Сирии — «вопрос времени». Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS.

«Это (уход Асада с поста) вопрос времени», — сказала дипломат, отвечая на вопрос журналистов.

При этом Хейли добавила, что официальный Вашингтон не пытается вынудить Асада покинуть свой пост.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции опроверг информацию о том, что обсуждал с главой Пентагонта убийство сирийского лидера Башара Асада.

Читайте также: Washington Post: США могут предложить Асаду непростой компромисс

А также: National Interest: В Сирии победил Асад, и США нужно признать это

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить