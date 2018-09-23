Посольство России отреагировало на задержание жителя страны в Осло

Осло, , 20:58 — REGNUM Информация СМИ о том, что в Норвегии по обвинению в шпионаже задержан гражданин РФ, соответствует действительности. Об этом сообщается на официальной странице посольства России в Норвегии в соцсети Twitter.

«Посольство РФ подтверждает факт задержания 21 сентября в аэропорту г. Осло российского гражданина», — отмечается в сообщении.

В дипмиссии считают, что задержание и арест жителя страны в Осло «носит надуманный характер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 51-летнего гражданина России, который подозревается в незаконной разведывательной деятельности, задержали в Норвегии 21 сентября. Местные власти заключили мужчину под стражу на две недели.

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