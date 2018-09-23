Певец Вакарчук поддержал «декоммунизацию» Днепропетровской области

Днепропетровск, Украина, , 20:38 — REGNUM Украинский певец и потенциальный кандидат в президенты Святослав Вакарчук считает необходимым переименовать Днепропетровскую область, заявил певец 21 сентября в интервью изданию «Днепроград».

Вакарчук считает недопустимым упоминание имени коммунистического деятеля в названии области, однако новое название области следует выбирать её жителям.

Напомним, Днепропетровская область была названа в честь Григория Ивановича Петровского — русского революционера, председателя Всеукраинского ЦИК.

В рамках декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр. Для изменения названия Днепропетровской области необходимо изменить украинскую конституцию. На данный момент на Украине переименовано свыше 50 тыс. географических объектов.

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