Во Владимирский избирком поступило две жалобы на ход выборов губернатора

Владимир, , 20:25 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области получила две жалобы на возможные нарушения в ходе голосования во втором туре выборов губернатора. Как сообщили 23 сентября в избиркоме, всего в нижестоящие комиссии, по предварительным данным, поступило 16 обращений.

Как заявил «Интерфаксу» зампредседателя избиркома Сергей Канищев, среди всех поступивших обращений нет таких, которые могли бы повлечь отмену результатов выборов. Ранее сообщалось, что обращения будут рассмотрены до подписания итогового протокола.

Отметим, что, как ранее писало владимирское издание «Зебра ТВ», представители ЛДПР заявили о подвозе избирателей в Киржаче. Люди участвовали в выборах по заявлениям о голосовании по месту пребывания, заявили в ЛДПР.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора Владимирской области проходит 23 сентября. В нем принимают участие действующий глава области Светлана Орлова («Единая Россия») и кандидат от ЛДПР, депутат регионального заксобрания Владимир Сипягин. Явка, по данным на 18:00, составила примерно 33,3%.