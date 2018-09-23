Помпео: Трамп готов провести встречу с президентом Ирана

Вашингтон, , 20:05 — REGNUM На полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке может пройти встреча президента США Дональда Трампа с главой Ирана Хасаном Роухани. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, глава Белого дома готов провести встречу со своим иранским коллегой, если переговоры будут «конструктивными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что к террористическому акту, совершенному в городе Ахваз во время военного парада, непосредственно причастны США и «одна из стран Персидского залива».

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