Турция в США оказалась в центре нового скандала

Ариф Асалыоглу, , 20:01 — REGNUM

Встреча Эрдоган и Путина в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президент Турции приехал в Сочи с министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Донмезом, министром финансов и казначейства Бератом Албайраком, министром обороны Хулуси Акаром и министром торговли Рухсаром Пекджаном. Стороны обсудили отношения Анкары и Москвы в сферах политики, экономики и энергетики и главным образом затронули тему провинции Идлиб в Сирии. Турция считает, что необходимо завершить военные действия в регионе и немедленно начать политическое решение вопроса. По данным турецкого телеканала NTV, силы Сирийской Арабской Республики продолжают воздушные операции в Идлибе, утверждая, что в руках боевиков есть тяжелое вооружение. В последней «крепости» оппозиционных сил проживает около 3 млн мирных граждан. Кроме этого, на этой территории находятся группировки с тысячами вооруженных боевиков. Турция некоторые из этих группировок считает террористическими.

Согласованные пункты после встречи Путина и Эрдогана:

1. Зона деэскалации в Идлибе будет сохранена. Турция усилит имеющиеся в этой провинции наблюдательный пункты. 2. Статус-кво в регионе будет сохранен. Российская Федерация приложит усилия для того чтобы в Идлибе не проводились военные операции со стороны правительственных сил Сирии. 3. Будет создана демилитаризованная зона «Идлиб». Глубина этой зоны составит от 15 до 20 км. 4. Границы демилитаризованной зоны будут определены в результате работ, проведенных на полях. 5. Все радикальные террористические группы будут выведены за пределы демилитаризованной зоны до 15 октября. 6. К 10 октября должен быть осуществлен вывод тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, минометов и т. д, принадлежащих противоборствующим группировкам. 7. Наблюдения демилитаризованной зоны будут проводить российскими и турецкими военными. Наблюдения будут проводится беспилотными летательными аппаратами. 8. Будет обеспечена безопасность трасс M4 — M5. До конца года транспортный узел должен быть открыт. 9. Будут предприняты меры для создания продолжительного режима прекращения огня. Иран, Россия и Турция будут работать над созданием совместного координационного центра. 10. Обе стороны обновили решительное намерение бороться со всеми проявлениями терроризма.

Россия: наш самолет был сбит системами ПВО Сирии

Согласно информации газеты BirGün, министерство обороны РФ сообщило о том, что вечером 17 сентября командование российской базы в сирийской провинции Хмеймим потеряло связь с экипажем самолета Ил-20. Российский самолет был сбит сирийскими силами ПВО при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля. Представитель министерства обороны Игорь Конашенков подтвердил, что российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО С-200, однако отметил, что самолет под удар «подставили израильские летчики, которые прикрывались российским самолетом». «Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», — сказал Конашенков.

История переносится по частям

Согласно информации турецкого телеканала NТV, в рамках защиты культурного достояния во время строительства плотины Ылысу в Турции впервые было принято решение о переносе исторических сооружений. Так, ранее были целиком перенесены 540-летная гробница Зейнел Бейя и историческая баня Артуклу Хамамы весом 1500 тонн. Между тем всё еще продолжаются работа по переносу минаретов мечети Сулеймана, которой 611 лет. Новым местом для объектов был выбран новый культурный парк в городе Хасанкейф. Также в рамках проекта суфийская обитель имама Абдуллаха Завийеси, состоящая из гробницы, минарета и пристройки, весом в 850 тонн, была перенесена на новое место с помощью модуля с 256 колесами, на расстояние 2 тыс. 400 километров.

Рабочие третьего аэропорта Стамбула устроили забастовку

Согласно новости интернет-издания TR724, турецкие силы безопасности в пятницу применили слезоточивый газ против строителей в третьем аэропорту Стамбула, которые протестовали против опасных условий работы. Новый аэропорт является одним из амбициозных проектов Эрдогана. Расположенный на Черном море, изначально он будет способен принять 90 миллионов пассажиров в год, но ожидается, что к 2023 году этот показатель возрастет до 150 миллионов. Между тем в турецких СМИ появились сообщения о большом числе смертей на строительной площадке, где около 35 тысяч человек работают круглосуточно, чтобы закончить строительство к открытию в конце октября. По словам рабочих, в их общежитиях плохие условия, «в постелях клопы и блохи, каждый день получает травму или умирает один из их коллег, плохое медицинское обеспечение, постоянная задержка заработной платы». Рабочие Акпынара, их там находится около 10 тысяч человек, устроили протест и заявили о ряде требований. Во время протеста полиция использовала слезоточивый газ и задержала около 500 человек. Среди задержанных оказался генеральный секретарь профсоюза строителей Insaat-Is.

Еще один скандал в США

По данным издания Ahval News, два брата из американского штата Юта, обвиняемых в запуске схемы мошенничества на миллиарды долларов, переводили миллионы в Турцию из-за сложности получения финансовой информации из этой страны. Под следствием Исайя Кингстон и Иаков Кингстон. На слушании о мере пресечения прокуроры потребовали не выпускать подозреваемых братьев под залог, так как те перевели огромные суммы в Турцию, что создает риск их возможного побега из страны. Иаков встречался с Эрдоганом в 2017 году. Есть совместная фотография, которую сняли во время его поездки в Турцию. Встреча состоялась после того, как биотопливная компания Кингстонов Washakie, Noil Energy (владельцем, которой является Лев Аслан Дермен) и ее турецкий партнер SBK Holding пообещали вложить в Турцию 950 миллионов долларов. По данным обвинения, эта «инвестиция» стала возможной благодаря тому, что братья заработали миллионы через схему налогового мошенничества. Кроме того, как сообщает обвинение, в 2014 году всего за одну транзакцию Исайя Кингстон перечислил 71 млн долларов из возобновляемого налогового кредита в размере 164 млн долларов США.

Беременные женщины и дети за решеткой

Согласно данным издания TR724, депутат от Демократической партии народов (ДПН) Фарук Гергерлиоглу заявил, что Турция нуждается в общей амнистии. «В Турции нет справедливого судебного разбирательства. Есть серьезные нарушения прав человека. Я думаю, что общее помилование — это потребность в сегодняшней Турции. Самым важным вопросом после открытия парламента станет тема амнистии. Тюрьмы переполнены. Там используются незаконные методы давления, своевольное отношение к заключенным. Практикуется дополнительное наказание. К заключенным относятся как врагам», — отметил он. По словам экс-правозащитника, закон очень ясен: беременные женщины и младенцы до шести месяцев не могут быть арестованы. «Я подал жалобу против судей и прокуроров, которые пренебрегли этим законом и арестовывают женщин и детей. Мы запустили сбор подписей под петицией, уже собрано более 15 тысяч. Однако правоохранительные органы всё еще продолжают принимать решения в пользу ареста. Сейчас в тюрьмах Турции находится 702 ребенка. К примеру, в тюрьме Гебзе (автономный район Стамбула — А.А.) находится женщина по имени Элиф Айдын. Она беременна, и с ней в камере находится ее 4-летний ребенок. Суд принимает решение в адрес одного человека. Но наказывают троих», — сказал Гергерлиоглу. Депутат добавил, что его просьба заключается лишь в том, что бы был исполнен закон. «Я поговорил с заместителем министра юстиции, он сказал, что не может вмешиваться в решение суда. Однако нужно понимать, что судья и прокуроры берут на себя смелость принимать подобные решения благодаря отмашке с верхов», — заключил он.

Подарок Турции от эмира Катара

Как передает издание OdaTV, президент Турции прокомментировал приобретение самолета VIP Jumbo Jet (Boeing 747−8 Intercontinental), стоимость которого более 400 млн долларов. По его словам, он решил принять роскошный самолет из Катара, так как это не покупка, а подарок. «Подарок не лично мне, а турецкому государству», — заявил Эрдоган. Лидер главной оппозиционной партии Турции, Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу раскритиковал это решение, заявив, что Турция не должна опускать до подарков от шейхов. «Эрдоган жалуется на то, что мы недовольны этим решением. Дело в том, что мы думаем об интересах страны и о гордости государства. Ты утверждаешь, что ты — лидер мира, и в тоже самое время принимаешь подарки от шейха Катара. Якобы это подарок турецкому народу. Тогда пусть народ летает на этом самолете. Позволишь ли ты это сделать? Пусть никого не обманывает. Если у него есть честь, он вернет этот самолет обратно. Турецкая Республика не может позволить себе в подарок от шейха самолет, на котором будет летать президент нашего государства», — сказал он. Кылычдароглу заявил, что он недоволен решением президента и добавил: «В то время, когда государство находится в трудном положении, граждане страдают, все обеспокоены завтрашним днем и вопросом, что ждет Турцию, господин приобретает ультралюксовый самолет. Почему? Якобы пожертвовали. Кто? Шейх Катара. А кто он такой? Шейх — владелец компаний, которые являются партнерами других компаний, разрабатывающих нефтяные месторождения в Средиземном море против Турции! Что еще тут сказать?». Между тем депутат от НРП Сезгин Танрикулу выразил обеспокоенность по поводу того, что самолет мог быть куплен, а не пожертвован, отметив, что для Турции это недопустимая роскошь, так как государство находится в экономическом кризисе.

ЕСПЧ заслушает дело Османа Кавалы по ускоренной процедуре

Газета Sözcü передает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), принял решение заслушать дело бизнесмена и журналиста Османа Кавалы по ускоренной процедуре. Рассматривая вопрос о законности ареста Кавалы, ЕСПЧ запросил подробную информацию от Анкары касательно формулировки обвинения «есть подозрения в совершении им преступления на основе твердых доказательств». Суд также поинтересовался, были ли доказательства в материалах дела Кавалы в то время, когда был вынесен приговор об его аресте. Бизнесмен был арестован в октябре 2017 года и обвинен в «попытке свержения конституционного строя».

Учения в Средиземном море

Согласно заявлению министерства национальной обороны Турции, морское командование НАТО проведет совместные учения с военно-морскими силами Турции в Средиземном море в течение года. В учениях под названием «Морская безопасность в действии» примут несколько турецких военных кораблей и коммандос SAT.

«Охота на ведьм» на этой неделе

Samanyolu Haber передает, что турецкая полиция задержала 85 военнослужащих в ходе рейдов по всей Турции в отношении предполагаемых сторонников движения Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара считает организатором неудачного переворота в 2016 году. Прокуроры в Анкаре выдали ордера на арест 110 военнослужащих проходящих службу в военно-воздушных силах. Полиция начала операции в 16 провинциях, включая Анкару. Все задержанные были отправлены в столицу Турции. Пять из тех, кого искали полиция, были пилотами, а трое были полковниками, пишет издание.

Важное решение в отношении турецкой религиозной организации

Газета Sözcü сообщила о решении немецкой разведки провести работу над выявлением в Турецко-исламском союзе религиозных учреждений (DITIB), функционирующем в ФРГ и являющемся ответвлением турецкого государственного управления по делам религий (Diyanet), связей с турецким правительством и спецслужбами. Внутреннее разведывательное агентство Германии решает, следует ли вести официальное наблюдение за DITIB ввиду запроса о том, есть ли факт «вражеского отношения к Германии, ведения агентурных работ внутри ФРГ в интересах Турции». Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV) в связи с этим под грифом «совершенно секретно» направила досье в каждую из 16 федеральных земель по DITIB. Центральный офис DITIB находится в Кёльне. Организация управляет более чем 900 мечетями по всей стране. В случае, если разведка примет решение наблюдать за деятельностью DITIB, та потеряет право голоса и членство в Немецкой конференции ислама. После неудачной попытки переворота в 2016 году немецкая разведка выявила, что имамы DITIB незаконно собирали сведения о членах общин и передавали их в генконсульство Турции в Кёльне. 15 февраля в квартирах четырех мусульманских священников прошли обыски. Прокуратура начала расследования в отношении 19 имамов.

Коротко, но важно

Эрдоган принял в президентском дворце в Анкаре руководителей 30 американских компаний, занимающихся бизнесом в стране. На встрече обсуждались отношения Вашингтона и Анкары, а также экономическое сотрудничество государств. Эрдоган попросил американский бизнес не переживать по поводу кризиса между Анкарой и Вашингтоном. Также он добавил, что стратегические отношения между двумя странами могут быть дополнительно улучшены за счет инвестиций и торговли.

Согласно данным центрального банка Турции, в июле долг частного сектора достиг 240 миллиардов 500 миллионов долларов. Внешний долг Турции в госучреждениях, в частном секторе составил 466 миллиардов долларов.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ответ на вопрос журналистов о возможной встрече американского президента Дональда Трампа с Эрдоганом заявила, что президент Турции просил о встрече с Трампом, но американский лидер еще не принял решения по этому вопросу.