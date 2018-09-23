Порошенко поздравил экипажи прошедших под Крымским мостом кораблей

Киев, , 20:07 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко поздравил экипажи поисково-спасательного судна «Донбасс» и буксира «Корец» с прохождением в акваторию Азовского моря через Керченский мост. Сообщение появилось 23 сентября на официальной странице политика в социально сети Twitter.

«Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» — с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью вновь военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!», — написал Порошенко.

Напомним, ранее украинские суда в сопровождении российских патрульных катеров прошли Керченский мост и взяли курс на Бердянск. Их встретят малые бронированные катера «Кременчуг» и «Лубны».

Напомним, в первой половине сентября 2018 года в ВСУ заявили об усилении группировки украинских войск в районе Азовского моря. По словам представителей украинской стороны, это было сделано в ответ на «агрессивную политику» России.

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