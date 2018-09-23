Второй тур выборов губернатора Владимирской области завершен

Владимир, , 20:01 — REGNUM Во Владимирской области завершилось голосование во втором туре выборов губернатора, который проходит 23 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в 20:00 закрылись все избирательные участки. Члены комиссий на местах приступили к подсчету голосов. Первые результаты выборов будут известны уже в ближайшие часы.

Пока неизвестна итоговая явка. Однако ясно, что она выше показателей первого тура, который состоялся 9 сентября. По данным на 18:00 на участки пришли почти 33,3% избирателей. Окончательная явка в первом туре не дотянула и до 33%.

Всего в области 23 сентября работали 985 избирательных участков. На 44 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые должны сделать подсчет голосов более быстрым. В списки избирателей были включены 1,13 млн человек.

Напомним, на пост губернатора Владимирской области во втором туре претендуют действующий глава региона Светлана Орлова, которая выступает от партии «Единая Россия», и депутат законодательного собрания региона Владимир Сипягин, баллотирующийся от ЛДПР. В первом туре Светлана Орлова набрала 36,42% голосов. За Владимира Сипягина проголосовали 31,19% избирателей, пришедших на участки. При этом многие эксперты отмечали, что голосование было протестным — люди ставили подписи не за оппозиционных кандидатов, а против действующего губернатора.

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