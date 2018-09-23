Сорос снова пытается поссорить Европу и Китай

Александр Запольскис, , 20:13 — REGNUM

Это, конечно же, абсолютно случайно, что как только Брюссель с Пекином начал приходить к взаимопониманию по широкому спектру внешнеполитических и торговых вопросов, особенно затрагивающих американские санкции, так в Европе сразу покатилась волна возмущения «простых граждан» на тему отсутствия демократии в Китае.

Нет, когда манифестации по этому поводу на улицах европейских городов проводят бежавшие из Китая, скажем, этнические уйгуры, это еще как-то можно понять. Хотя даже в таком случае актуальность вопроса, за чей счет банкет, очевидна. Но когда международная организация с громким именем Human Rights Watch разрождается 117-страничным докладом, посвященным ужасам китайских репрессий против мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, возникает стойкое ощущение явного наличия однозначной связи.

Про местное население цивилизованные европейские правозащитники подозрительно часто вспоминают каждый раз, когда Джорджу Соросу внезапно требуется на кого-нибудь надавить. В зависимости от ситуации, либо на Пекин, либо на Брюссель или какую-то конкретную страну ЕС. Потому что HRW только на вывеске независимые, в действительности организация существует на деньги соросовского фонда и является самым непосредственным политическим инструментов подавления геополитических противников.

В данном случае это даже не многоходовка, а почти натуральный детский сад. Китай никогда ранее ни на йоту не уступал ни в одном вопросе, который они для себя относят к области внутренних дел. Было бы очень странным полагать, что именно в данный момент Пекин свою политику кардинально изменит. Так что реакция Поднебесной была с самого начала полностью предсказуемой. Это внутреннее дело Китая и никого больше. Точка.

В то же время HRW также не имеют никакого официального государственного статуса. Не более чем клуб по интересам. Что-то вроде «филателисты против миграции пернатых». Следовательно, юридически они выражают исключительно собственное субъективное мнение, которое государственным не является.

Но западный мир устроен так, что по любому достаточно громкому поводу СМИ немедленно начинают интересоваться мнением ведущих политиков, и тем как-то приходится отвечать на камеру. И тут сказать, что вопрос действительно чисто внутренний китайский, уже нельзя. Иначе немедленно начнется вал обвинений чуть ли не в фашизме против самого такого политика. Тем самым они оказываются вынуждены как-то лавировать, что-то там заявлять про демократические ценности, словом, уступать давлению уличной толпы и таким образом выносить вопрос на уровень международной повестки.

Что организаторам и требуется. Итог выглядит так, словно Европа внезапно, буквально на ровном месте, решила вмешаться во внутренние дела Китая. Пекин спокойно допустить подобное не может, и пусть на не сильно много, только на долю градуса, но дипломатические отношения между сторонами охлаждаются. А значит, момент, когда ЕС и Поднебесная выступят единым фронтом против США, пусть и не на очень много, но откладывается.

Кто-то спросит — «А при чём тут китайские мусульмане?». Да ни при чём. Они лишь только удобный инструмент порешать вопрос в сугубо западных интересах.